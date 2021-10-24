Политолог Марков: приостановка работы представительства НАТО в России может сигнализировать о приближении войны

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24 октября 2021, 12:10 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Приостановка работы представительства Североатлантического альянса в Российской Федерации может сигнализировать о приближении военного конфликта. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

В начале текущего месяца НАТО решило в два раза уменьшить число российских дипломатов, работавших при дипломатической миссии в Брюсселе. РФ в ответ на данный шаг приостановила деятельность представительства западного блока в Москве.

«Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий. Люди испугались — не будет ли войны между НАТО и Россией?», — отметил Сергей Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Михаил Погребинский высказал прогноз, по которому Москва может потопить британский корабль в случае новой попытки нарушить границу РФ в Черном море.

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