Политолог Погребинский: Россия может потопить британский корабль в случае новой попытки нарушить границу РФ в Черном море

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24 октября 2021, 08:43

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Россия может потопить британский корабль, если произойдет новая попытка нарушить границу РФ в Черном море. Соответствующий прогноз высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

В конце июня в российские территориальные воды в районе Крыма без согласования с Москвой вошел эсминец Королевского флота Defender. По курсу движения судна открыли предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

Михаил Погребинский предрек в эфире YouTube-канала PolitWera, что британский корабль может быть потоплен, если подобный инцидент случится снова.

Эксперт добавил, что в Черном море наблюдается «высокий уровень военного превосходства» Москвы. По словам Погребинского, силы других стран Причерноморья не в состоянии «всерьез противостоять этому военному кулаку, который сейчас сформирован в Крыму и вообще на юге России».

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший комбриг ДНР Александр Ходаковский предсказал, что в случае начала вооруженного конфликта между РФ и Украиной он завершится в течение месяца.

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