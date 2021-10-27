Экс-премьер ДНР Бородай предрек возможное скорое начало «интенсивной войны» в Донбассе
27 октября 2021, 16:50
Бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай предсказал вероятное скорое начало «интенсивной войны» на территории Донбасса. Соответствующий прогноз экс-премьер высказал в публикации, размещенной в Telegram-канале WarGonzo.
«Судя по всему — война начнется в ближайшее время. Интенсивная война. Потому что вялотекущая — она и так продолжалась все это время после Дебальцевской операции», — отметил Бородай.
По его словам, «сейчас противник может предпринять более серьезную попытку».
Ранее стало известно о первом боевом применении армией Украины турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта на востоке страны. Также имеется информация о том, что киевские силы заняли село Старомарьевка, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения.
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