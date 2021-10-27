Чего боится Эрдоган?

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27 октября 2021, 16:25

Этой осенью президент Турции Эрдоган разбушевался. На днях он потребовал выслать из страны послов 10 государств, поддержавших турецкого правозащитника Османа Кавалу. Ранее по обвинению в «политическом и военном шпионаже» было арестовано полдюжины иностранцев. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.



Новые дипломатические и шпионские скандалы в Турции во многом спровоцированы самими Эрдоганом. Он явно нервничает. Эрдоган опасается очередного заговора, поэтому и раздувает шпиономанию. На самом деле он боится не иностранных агентов, а своих военных и сотрудников спецслужб. Турецкие военные не зря считают себя самыми верными последователями Ататюрка. Они за светское государство и против исламского радикализма. Поэтому их заговора так опасается нынешний президент Турции – ярый исламист Эрдоган. Турецкие генштаб и спецслужбы традиционно играют большую роль в политической жизни страны. Они не раз устраивали военные перевороты. Однажды даже посадили в тюрьму Эрдогана, который был в то время мэром Стамбула.



Сейчас под особым подозрением турецких спецслужб выходцы из Чечни. Это произошло после сенсационного заявления Рамзана Кадырова. Тогда глава Чечни сказал, что давно в ряды будущих боевиков были заброшены «его люди», проходившие в Турции сборы на натовских базах. В итоге Кадыров смог создать «агентурную сеть» из «лучших бойцов республики», которые теперь координируют удары по террористам. Говорят, поэтому Эрдоган поставил своей контрразведке задачу: найти агентурную сеть Кадырова.



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