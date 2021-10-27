Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал, что страна «спокойно пройдет» отопительный сезон

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27 октября 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем в среду, 27 октября, заявил, что страна в настоящий момент начинает отопительный сезон. Он также заверил граждан в том, что газа на зиму достаточно.

Денис Шмыгаль подчеркнул сегодня, что в настоящий момент в подземных хранилищах Украины находятся 18,7 миллиарда кубометров газа. По словам украинского премьер-министра, страна имеет достаточно запасов и спокойно пройдет отопительный сезон.

Напомним, ранее стало известно, что Украинская газотранспортная система потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа и может лишиться еще 10 миллиардов кубометров в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с "Газпромом" на транзит газа в обход Украины.

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