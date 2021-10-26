Украина потеряла около 4,5 млрд куб. м транзита газа из-за договора Венгрии с «Газпромом»

Украинская газотранспортная система (ГТС) потеряла около 4,5 млрд куб. м транизита газа и рискует лишиться еще 10 млрд куб. м в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с российской корпорацией «Газпром» на транзит газа в обход Украины.
О размере потерь заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он подтвердил, что 4,5 млрд куб. м транзита ГТС Украины лишилась точно, и есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м.
Макогон в интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1" предупредил, что под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии.
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