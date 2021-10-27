Мурашко обсудил с главой Минздрава Израиля Горовиц взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19

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27 октября 2021, 14:00 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, roszdravnadzor.ru/via Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницан Горовиц взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавируса нового типа.

В рамках телефонного разговора Мурашко и Горовиц обсудили меры России и Израиля по борьбе с распространением COVID-19 и взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что последний вопрос требует детального обсуждения и достижения единой позиции. Израильский министр поддержал российского коллегу и предложил создать рабочую группу по данной теме.

Напомним, утром в среду, 27 октября, израильский правительственный источник сообщил, что власти страны к настоящему моменту одобрили допуск привитых российской вакциной "Спутник V" туристов с 15 ноября. Теперь это решение должен утвердить кабмин.

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