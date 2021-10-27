Источник в израильском правительстве: страна может начать принимать привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября

Израильский правительственный источник сообщил утром в среду, 27 октября, что власти страны к настоящему моменту одобрили допуск привитых российской вакциной "Спутник V" туристов с 15 ноября.
Согласно последней информации, решение о допуске на территорию Израиля вакцинированных "Спутником V" путешественников теперь должен утвердить кабмин.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября страна может начать прием туристов, привитых российской вакциной против коронавирусной инфекции. Предложения заинтересованных в этом министерств планировалось предоставить израильскому премьер-министру Нафтали Беннету.
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