Источник в израильском правительстве: страна может начать принимать привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября

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27 октября 2021, 08:34 Источник: ТАСС

Иерусалим, pixabay.com

Израильский правительственный источник сообщил утром в среду, 27 октября, что власти страны к настоящему моменту одобрили допуск привитых российской вакциной "Спутник V" туристов с 15 ноября.

Согласно последней информации, решение о допуске на территорию Израиля вакцинированных "Спутником V" путешественников теперь должен утвердить кабмин.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября страна может начать прием туристов, привитых российской вакциной против коронавирусной инфекции. Предложения заинтересованных в этом министерств планировалось предоставить израильскому премьер-министру Нафтали Беннету.

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