Израиль с 1 ноября может разрешить въезд туристам, привитым «Спутником V»

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19 октября 2021, 12:19 Источник: ТАСС

Аэропорт Бен-Гурион, Gil Cohen Magen/Xinhua, globallook.com

С 1 ноября Израиль может начать прием туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Предложения заинтересованных в этом министерств будут представлены завтра премьер-министру Нафтали Беннету.

Как ожидается, программа, в рамках которой привитые «Спутником» индивидуальные туристы смогут посещать страну, будет утверждена главой правительства Израиля.

Условие, которые должны будут соблюсти туристы, - прививка должны быть сделана не раньше шести месяцев до въезда. По прилете в страну придется сдать два теста: ПЦР и серологический - и оставаться в самоизоляции до получения их результатов. Обычно он бывает готов в течение двух суток.

В Министерстве туризма Израиля при этом надеются, что до конца года Всемирная организация здравоохранения признает «Спутник V».

Израиль рассчитывал еще летом возобновить прием туристов из России в страну, однако пандемия внесла свои коррективы.

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