Издание Avia.pro: у республик Донбасса нет никаких средств защиты от ударов турецких Bayraktar TB2 на вооружении Украины

У республик Донбасса нет никаких средств защиты от ударов турецких беспилотников Bayraktar TB2, состоящих на вооружении украинской армии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.
Некоторое время назад появилось видео первого боевого использования Bayraktar TB2 в Донбассе. Согласно имеющимся сведениям, дрон уничтожил ракетой артиллерийское орудие Народной милиции ДНР.
Интернет-издание Avia.pro пишет, что аппарат беспрепятственно вошел в район, контролируемый системами РЭБ и ПВО непризнанного государства, преодолев порядка тринадцати километров в небе над его территорией.
«Факт применения украинских дронов указывает на то, что у самопровозглашенных республик нет никаких средств защиты от подобных ударов», — отмечает портал.
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