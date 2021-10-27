Avia.pro: артиллерия ЛНР разгромила позиции армии Украины «на одном из направлений» и уничтожила до 20 военных ВСУ

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27 октября 2021, 12:49 Источник: Avia.pro

Уничтоженное оружие, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Артиллерия самопровозглашенной ЛНР разгромила позиции армии Украины «на одном из направлений» и уничтожила до 20 киевских военных. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в ответ на нарушение противником режима прекращения огня Народная милиция ЛНР, применив 152-мм орудия, разгромила позиции Вооруженных сил Украины «на одном из направлений». В результате удара погибли до 20 представителей ВСУ, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в среду, российский журналист Семен Пегов заявил, что Киев репетирует на территории Донбасса «карабахский сценарий».

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