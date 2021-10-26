Киевский политолог Погребинский: «Украина стала самым враждебным к России государством»
26 октября 2021, 17:37
Украина превратилась в самую недружественную страну по отношению к Российской Федерации. На это в разговоре с представителями СМИ указал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Украина стала самым враждебным к России государством. Несмотря на то, что в России есть такой статус государств, которые записаны во враждебные, например, Чехия туда входит, но понятно, что Чехия очень далеко не такая враждебная страна, как Украина», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Погребинский.
Как сообщалось ранее во вторник, отечественный эксперт Евгений Сатановский написал в Telegram, что скифское золото можно вернуть в Крым, «взяв наконец-то под контроль всю Украину».
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