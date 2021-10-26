Российский политолог Сатановский: скифское золото можно вернуть в Крым, «взяв наконец-то под контроль всю Украину»

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26 октября 2021, 16:25

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Скифское золото можно вернуть на территорию Крымского полуострова, «взяв наконец-то под контроль всю Украину». На это в своем Telegram-канале указал российский политолог Евгений Сатановский.

В феврале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех музеев Крыма вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения полуострова в состав РФ музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда или соглашения между сторонами.

Апелляционный суд Амстердама сегодня, 26 октября, счел скифское золото собственностью Киева.

«Когда и если скифское золото и в самом деле вернется из Нидерландов на Украину, его можно будет вернуть в Крым, взяв наконец-то под контроль всю Украину», — прокомментировал вердикт суда Евгений Сатановский.

Ранее во вторник сообщалось, что внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович озвучил мнение, согласно которому Россия должна «убраться своими войсками» из Крыма и выплатить «репарации» в размере 120 млрд долларов.

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