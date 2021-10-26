Алексей Арестович: Россия должна «убраться своими войсками» из Крыма и выплатить за него Украине 120 млрд долларов

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26 октября 2021, 12:44

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Российская Федерация должна «убраться своими войсками» из Крыма и выплатить за него Киеву 120 млрд долларов. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, чтобы отношения между РФ и Украиной восстановились, Москве, в частности, следует «убраться своими войсками» с территории Крыма и выплатить за него «репарации». Их размер должен составить 120 млрд долларов, отметил собеседник журналистов.

Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Киевские власти результаты голосования не признали и объявили регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее во вторник, Алексей Арестович выступил с утверждением, по которому украинские военные атаковали оперативно-тактическими ракетами «армию России» в 2014-м и 2015 годах.

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