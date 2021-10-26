Арестович: ВСУ атаковали оперативно-тактическими ракетами «армию России» в 2014-м и 2015 годах

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26 октября 2021, 11:43

Военные учения, Vadim Savitsky / globallookpress.com

ВСУ атаковали оперативно-тактическими ракетами «армию России» в 2014-м и 2015 годах. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.

«Украинские Вооруженные силы – единственные Вооруженные силы, которые применяли уже оперативно-тактические ракеты по Вооруженным силам Российской Федерации», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Арестович.

По его словам, это происходило в 2014-м и 2015 годах.

Официальный Киев обвиняет РФ в участии в военном конфликте на территории Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший командир ополчения непризнанной ДНР Игорь Стрелков проинформировал об уничтожении четырех бойцов республики украинскими диверсантами под Докучаевском.

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