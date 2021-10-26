Аргументы Недели В мире 13+

Стрелков сообщил об уничтожении четырех бойцов ДНР украинскими диверсантами под Докучаевском

, 10:06

Стрелков сообщил об уничтожении четырех бойцов ДНР украинскими диверсантами под Докучаевском
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Под городом Докучаевском украинскими диверсантами были уничтожены четыре бойца ДНР. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» проинформировал бывший командир ополчения самопровозглашенной республики Игорь Стрелков.

Стрелков написал, что несколько суток назад военные ДНР попали в засаду киевской диверсионно-разведывательной группы в районе Докучаевска. Украинские силы убили четырех бойцов, отметил экс-командир.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, киевский политический эксперт Андрей Ермолаев допустил, что республики Донбасса в будущем могут войти в Союзное государство России и Белоруссии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Экономика

Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов

Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду и смерти из-за нехватки энергоресурсов

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал граждан Украины готовиться к голоду в связи с острой нехваткой энергоресурсов на территории страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью