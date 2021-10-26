Очевидец сообщил, что талибы открыли стрельбу в очереди у авиакасс в Кабуле

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26 октября 2021, 12:29 Источник: РИА "Новости"

Афганистан, Sanaullah Seiam/XinHua

В Кабуле члены запрещенного в России движения "Талибан" устроили стрельбу в очереди у авиакасс. Согласно последней информации очевидца, в результате случившегося ранение получил один человек.

Уточняется, что стрельба была открыта в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран. Пострадавшего человека увезли в больницу. Очевидец утверждает, что очереди больше нет, неподалеку от места происшествия стоят небольшие группы людей и талибы с оружием.

Отмечается, что после прихода движения "Талибан" к власти в Афганистане многие жители страны пытаются уехать за границу.

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