Очевидец сообщил, что талибы открыли стрельбу в очереди у авиакасс в Кабуле

В Кабуле члены запрещенного в России движения "Талибан" устроили стрельбу в очереди у авиакасс. Согласно последней информации очевидца, в результате случившегося ранение получил один человек.
Уточняется, что стрельба была открыта в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран. Пострадавшего человека увезли в больницу. Очевидец утверждает, что очереди больше нет, неподалеку от места происшествия стоят небольшие группы людей и талибы с оружием.
Отмечается, что после прихода движения "Талибан" к власти в Афганистане многие жители страны пытаются уехать за границу.
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