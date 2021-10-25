Политолог Баширов заявил, что признание Россией власти талибов будет зависеть от их внутренней политики в Афганистане

Российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов назвал условия для признания Российской Федерацией власти талибов.
По словам политолога, признание власти запрещенного в России движения "Талибан" в Афганистане будет зависеть исключительно от поступков талибов.
Марат Баширов в беседе со "Свободной прессой" заметил, что для России важным фактором для признания "Талибана" станет внутренняя политика, которую движение будет проводить в Афганистане по наиболее важным вопросам, в частности, в сфере безопасности.
Эксперт уточнил, что для оценки приверженности талибов мировым ценностям понадобится некоторое время.
Баширов считает, что в Афганистане должны состояться выборы, чтобы появилось легальное правительство, избранное народом.
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