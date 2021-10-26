Американский сайт 19FortyFive: НАТО может потерпеть поражение, если атакует Россию тактическим ядерным оружием

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26 октября 2021, 09:23 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс может потерпеть поражение, если ударит по Российской Федерации тактическим ядерным оружием. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive пишет, что в случае военного конфликта западные силы в Прибалтике будут довольно быстро подавлены армией РФ. Сайт счел вероятным, что на данном фоне НАТО атакует противника своим тактическим ядерным оружием. Если это произойдет, блок рискует потерпеть поражение, так как его удар спровоцирует аналогичные ответные действия Москвы.

«Инфраструктура НАТО уязвима, ущерб, нанесенный ей даже ограниченным числом ядерных атак, может существенно снизить военный потенциал всего альянса. На этом фоне Россия способна выдержать сопоставимые по силам ядерные удары», — отмечает американский ресурс.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes написало, что ВВС Соединенных Штатов провели на Аляске учения, которые «были репетицией полномасштабной войны с Россией».

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