В Индии зафиксировали наименьший прирост заболевших коронавирусом с начала марта – 12,4 тысячи

За минувшие сутки на территории Индии зарегистрировали 12,4 тысячи заболевших коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, это наименьший прирост заразившихся за прошедшие 238 дней.
В Минздраве Индии отметили, что за сутки от коронавируса нового типа и последствий заболевания в стране скончались 356 человек, а выздоровели более 15,9 тысячи пациентов.
В общей сложности с марта 2020 года в Индии количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 34,2 миллиона, выздоровели свыше 33,5 миллиона человек, жертвами заболевания стали более 455 тысяч пациентов.
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