Комик Мирзализаде попросил Мосгорсуд отменить решение МВД о запрете его нахождения в России

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25 октября 2021, 16:00 Источник: ТАСС

суд, pixabay.com

Защита стендап-комика Идрака Мирзализаде обжаловала решение суда, которым МВД поручили установить разумный срок запрета пребывания юмориста на территории России вместо пожизненного запрета.

В Замоскворецком суде Москвы, который ранее вынес решение по иску, подчеркнули, что от представителей Идрака Мирзализаде была получена апелляционная жалоба, которая будет позже рассмотрена Мосгорсудом.

Адвокат стендап-комика Сергей Бадамшин уточнил, что в жалобе попросил полностью отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете нахождения комика на территории России.

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