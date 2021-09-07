Комик Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд на территорию России пожизненно

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал к МВД иск с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Российскую Федерацию. Об этом заявили во вторник в Замоскворецком суде Москвы.
Подчеркивается, что иск Мирзализаде к МВД к настоящему моменту уже получен судом.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло решение о том, что пребывание гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде на территории РФ является нежелательным, причем пожизненно. В ведомстве заметили, что комик в своем публичном выступлении произнес фразы, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к русским, а также унижающие человеческое достоинство представителей данной национальности.
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