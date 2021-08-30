Адвокат Мирзализаде отказался комментировать решение МВД РФ о нежелательности пребывания комика в России
30 августа 2021, 15:49
Адвокат белорусского гражданина Идрака Мирзализаде Сергей Бадашмин отказался комментировать решение МВД РФ о нежелательности пребывания стендап-комика в России.
В понедельник стало известно о решении Министерства внутренних дел России о нежелательности пребывания в стране гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию».
Основанием решения стало публичное выступление комика, который допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.
Адвокат Сергей Бадашмин отказался отвечать на вопросы по решению МВД в отношении комика, - передает RT.
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