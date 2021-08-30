МВД признало пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде нежелательным

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 августа 2021, 13:31

Идрака Мирзализаде, фото: Instagram

Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания в стране гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили на сайте ведомства.

Решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию».

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - говорится в заявлении.

МВД считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. Мирзализаде в последние годы неоднократно приезжал в Россию. В марте 2021 года юморист получил вид на жительство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости