Глава Евросовета Мишель заявил, что не все страны ЕС поддерживают идею глобального договора по пандемиям

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25 октября 2021, 15:16 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Pool Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в понедельник, 25 октября, что предложение Евросоюза по заключению глобального договора по пандемиям в настоящий момент не пользуется всеобщей поддержкой.

Шарль Мишель в рамках выступления на Международном форуме по здравоохранению подчеркнул, что лидеры многих стран-членов ЕС поддерживают идею о заключении глобального договора по пандемиям, однако некоторые по-прежнему не готовы с ней согласиться.

Глава Евросовета обратил внимание на то, что подобный документ являлся бы самой эффективной базой для международной системы предупреждения, сбора научных данных и обмена ими.

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