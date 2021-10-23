Коронавирус в США продолжает прогрессировать, но его почти не замечают

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23 октября 2021, 17:02 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня на территории США насчитывается максимальное количество заболевших коронавирусом. Их точная цифра – 46 180 082. При этом, суточный прирост уже много дней составляет более 120 тысяч человек.

Темпы распространения вируса не сбавляются. По данным сайта Coronavirus-Monitorus, количество выздоровевших американцев на данный момент составляет отметку в 35 миллионов и 898 041 человек. В стране активно проходит массовая вакцинация, и возможно этот факт хоть как-то благоприятствует всеобщему положению дел. Число умерших, между тем, уже приближается к отметке в 800 000. Сейчас погибших на территории США – 754 063 человек. Государство по-прежнему стоит на первом месте по числу заражённых в мире.

Шокирующий рост заражений вызван распространившимся по стране индийским штаммом «дельта», который считается самым заразным вариантом коронавируса. Но несмотря ни на что, простые американцы предпочитают практически не замечать бушующую пандемию. Люди озабочены скорее политической ситуацией в стране и проблемой неумелого руководства Байдена. На сегодня в США наблюдается серьёзная борьба двух фракций – представителей правящей Демократической партии и сторонников Дональда Трампа. Американцы активно обсуждают недавние события в Афганистане и бегство солдат. Эксперты, и в особенности медики, советуют жителям США как можно чаще обращать внимание на ситуацию со здравоохранением, и тщательно соблюдать все меры предосторожности, а не делать акцент лишь на одну политику.

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