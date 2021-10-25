Арестович предрек «конец» России в случае ее «полномасштабного нападения» на Украину

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25 октября 2021, 08:41

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович предсказал «конец» России в случае ее «полномасштабного нападения» на Украину. Соответствующее заявление Арестович сделал в разговоре со СМИ.

«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации», — отметил собеседник журналистов.

Власти в Киеве обвиняют Москву в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал правящий на Украине режим «взведенным курком пистолета, направленного на Россию».

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