Avia.pro: истребители ВКС России атаковали сирийских боевиков, пытавшихся укрыться от ударов в районе границы с Турцией

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25 октября 2021, 07:07 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители российских ВКС атаковали сирийских боевиков, которые пытались укрыться от воздушных ударов в районе границы с Турцией. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что отечественные самолеты атаковали позиции бандформирований в районе сирийского населенного пункта Джиср-эш-Шугур, который находится недалеко от турецкой границы. В процитированном материале отмечается, что пытавшиеся укрыться от ударов боевики «понесли крупные потери как в живой силе, так и в технике».

Ранее тот же самый сайт написал, что подконтрольная Дамаску армия может применить российские ракетные комплексы против истребителей Анкары в случае их ударов по городу Телль-Рифъату.

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