Avia.pro: армия Сирии может атаковать российскими ракетными системами истребители Турции в случае их ударов по Телль-Рифъату

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24 октября 2021, 11:50 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Сирийская армия может атаковать российскими ракетными системами истребители Турции, если они нанесут удары по городу Телль-Рифъату. Реализация такого сценария допускается в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что на фоне ожидающегося наступления сил Анкары на Телль-Рифъат, расположенный в провинции Алеппо, стало известно о развертывании на границе с Турцией российских комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э», состоящих на вооружении подконтрольных Дамаску войск. В процитированной публикации отмечается, что названные системы могут быть применены против истребителей турецкой стороны, если они ударят по городу.

Ранее в воскресенье тот же портал написал, что противовоздушная оборона НАТО не в состоянии справиться с истребителем Су-57 и дроном «Охотник».

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