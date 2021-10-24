Издание Avia.pro: ПВО блока НАТО не сможет справиться с российским истребителем Су-57 и ударным дроном «Охотник»

Противовоздушная оборона Североатлантического альянса не сможет справиться с российским истребителем пятого поколения Су-57 и ударным беспилотником «Охотник». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Выяснилось, что в настоящий момент на вооружении НАТО нет средств ПВО, которые в состоянии сбить Су-57 и «Охотник», пишет сетевое издание Avia.pro. Портал отмечает также, что западный блок не располагает системами, позволяющими обнаружить названные летательные аппараты. Они обладают малой радиолокационной заметностью, поясняется в процитированной публикации.
Ранее сегодня тот же сайт сообщил, что российские Су-30 сорвали миссию американских самолетов B-1B Lancer по отработке условной бомбардировки Крыма.
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