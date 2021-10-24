Сайт Avia.pro: российские Су-30 сорвали миссию американских B-1B Lancer по отработке условной бомбардировки Крыма

Российские истребители Су-30 сорвали миссию американских самолетов B-1B Lancer по отработке условной бомбардировки Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад стратегические бомбардировщики B-1B Lancer «попытались провести уникальную миссию» по нанесению условных ударов по территории Крыма. В процитированной публикации отмечается, что операцию американской стороны сорвали Су-30, которые перехватили боевые машины Соединенных Штатов.
Ранее в воскресенье тот же сайт сообщил, что российские бомбардировщики ликвидировали крупную группу представителей бандформирований недалеко от военных баз Турции в Сирийской Арабской Республике.
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