Avia.pro: российские бомбардировщики уничтожили крупную группу боевиков недалеко от военных баз Турции в Сирии

Бомбардировщики ВКС России уничтожили крупную группу боевиков недалеко от военных баз Турции в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что самолеты РФ «обрушили мощные удары на районы расположения сразу пяти турецких военных баз и наблюдательных пунктов» в арабской республике. В процитированной публикации указывается на то, что бомбардировщики ликвидировали крупную группу бандитов близ населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара. Сайт отмечает, что подвергшиеся воздушной атаке боевики находились недалеко от военных объектов Анкары.
Ранее на текущей неделе тот же ресурс сообщил, что российский истребитель прямым попаданием уничтожил танк протурецких формирований в сирийском Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.