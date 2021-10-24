Avia.pro: российские бомбардировщики уничтожили крупную группу боевиков недалеко от военных баз Турции в Сирии

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24 октября 2021, 07:24 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Бомбардировщики ВКС России уничтожили крупную группу боевиков недалеко от военных баз Турции в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что самолеты РФ «обрушили мощные удары на районы расположения сразу пяти турецких военных баз и наблюдательных пунктов» в арабской республике. В процитированной публикации указывается на то, что бомбардировщики ликвидировали крупную группу бандитов близ населенных пунктов Кансафра и Аль-Бара. Сайт отмечает, что подвергшиеся воздушной атаке боевики находились недалеко от военных объектов Анкары.

Ранее на текущей неделе тот же ресурс сообщил, что российский истребитель прямым попаданием уничтожил танк протурецких формирований в сирийском Идлибе.

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