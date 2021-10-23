Портал Avia.pro: российский истребитель прямым попаданием уничтожил танк протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российский истребитель прямым попаданием уничтожил в сирийском Идлибе танк, состоявший на вооружении протурецких боевиков. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что ВКС РФ вновь стали атаковать позиции бандформирований, поддерживаемых Анкарой, в провинции Идлиб. В ходе ударов истребитель прямым попаданием уничтожил танк М60, переданный боевикам Турцией. Бронемашину разорвало на части, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в субботу тот же ресурс написал, что турецкая армия может пойти на штурм сирийского города Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по российским военным.
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