Портал Avia.pro: российский истребитель прямым попаданием уничтожил танк протурецких боевиков в сирийском Идлибе

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23 октября 2021, 16:32 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель прямым попаданием уничтожил в сирийском Идлибе танк, состоявший на вооружении протурецких боевиков. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что ВКС РФ вновь стали атаковать позиции бандформирований, поддерживаемых Анкарой, в провинции Идлиб. В ходе ударов истребитель прямым попаданием уничтожил танк М60, переданный боевикам Турцией. Бронемашину разорвало на части, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в субботу тот же ресурс написал, что турецкая армия может пойти на штурм сирийского города Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по российским военным.

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