Сайт Avia.pro: армия Турции может пойти на штурм сирийской Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по военным России

Аргументы Недели → В мире 13+

23 октября 2021, 13:33 Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Турецкая армия может пойти на штурм сирийского города Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по военным России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.

Портал Avia.pro информирует о том, что зафиксирована масштабная переброска турецкого вооружения и боеприпасов к Айн-Иссе. Авторы сайта считают, что силы Анкары могут приступить к операции по взятию города, игнорируя риск нанесения ударов по военным РФ, которые присутствуют в районе населенного пункта. В процитированном материале отмечается, что, «судя по ситуации, штурм Айн-Иссы предполагается начать в течение ближайших нескольких дней».

Ранее в субботу тот же ресурс написал, что армия Сирии может атаковать российскими системами «Искандер» войска Турции в случае их наступления в арабской республике.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости