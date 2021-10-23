Сайт Avia.pro: армия Турции может пойти на штурм сирийской Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по военным России

Турецкая армия может пойти на штурм сирийского города Айн-Иссы, игнорируя риск нанесения ударов по военным России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Портал Avia.pro информирует о том, что зафиксирована масштабная переброска турецкого вооружения и боеприпасов к Айн-Иссе. Авторы сайта считают, что силы Анкары могут приступить к операции по взятию города, игнорируя риск нанесения ударов по военным РФ, которые присутствуют в районе населенного пункта. В процитированном материале отмечается, что, «судя по ситуации, штурм Айн-Иссы предполагается начать в течение ближайших нескольких дней».
Ранее в субботу тот же ресурс написал, что армия Сирии может атаковать российскими системами «Искандер» войска Турции в случае их наступления в арабской республике.
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