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Avia.pro: армия Сирии может ударить российскими «Искандерами» по войскам Турции в случае их наступления в арабской республике

, 10:33 Источник: Avia.pro

Avia.pro: армия Сирии может ударить российскими «Искандерами» по войскам Турции в случае их наступления в арабской республике
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Сирийская армия может атаковать российскими ракетными комплексами «Искандер» войска Турции в случае их наступления в арабской республике. Реализация соответствующего сценария допускается в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что подконтрольные Дамаску войска начали перебрасывать на территорию провинции Идлиб оперативно-тактические ракетные комплексы, «грозя турецкой армии опустошительными ударами “Искандеров”». Официально данные системы на вооружении Сирии не состоят. Авторы портала полагают, что «Искандеры» могут быть переданы арабской республике и применены против сил Турции, если те пойдут в наступление.

Ранее сегодня тот же ресурс предположил, что российские бомбардировщики Ту-95МС могли отработать условный ядерный удар по самой крупной американской базе на Аляске.

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