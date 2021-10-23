Avia.pro: российские ракетоносцы Ту-95МС могли отработать условный ядерный удар по самой крупной военной базе США на Аляске

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23 октября 2021, 08:52 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетоносцы Ту-95МС могли отработать условный ядерный удар по самой крупной военной базе Соединенных Штатов на Аляске. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время стало известно, что два Ту-95МС осуществили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С.

Портал Avia.pro пишет, что, «судя по маршруту полета» ракетоносцев, они могли отработать условный ядерный удар по объединенной базе «Эльмендорф — Ричардсон», которая в настоящий момент «является самым крупным военным формированием США на территории Аляски». Согласно неподтвержденным сведениям, появление Ту-95МС в районе границ штата стало неожиданностью для американской стороны, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes предсказало, что система противоракетной обороны Штатов не выстоит, если Москва устроит «полномасштабный ядерный обстрел».

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