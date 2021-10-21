Forbes: система ПРО США не выстоит в случае «полномасштабного ядерного обстрела» со стороны России

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21 октября 2021, 17:04 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Система противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов не выстоит в случае «полномасштабного ядерного обстрела» со стороны Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes пишет, что начиная с 2002 года в США потратили сотни миллиардов долларов на усовершенствование противоракетных систем наземного и морского базирования. Несмотря на это, на данный момент американская ПРО способна перехватывать лишь отдельные медленно летящие снаряды. Она не выстоит, если Россия устроит «полномасштабный ядерный обстрел», предсказало издание.

Как сообщалось ранее в четверг, в The National Interest отметили, что в случае военного конфликта на Черном море Москва уничтожит флот НАТО в первые часы противостояния.

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