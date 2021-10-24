Госдепартамент США объявил россиян «бездомной национальностью»

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24 октября 2021, 08:48

флаг США, фото: pixels.com

Госдепартамент США внес россиян в список «бездомных национальностей». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

К категории «бездомных национальностей» относятся граждане стран, на территории которых отсутствует американское консульство или невозможно получение визы из-за сокращения численности сотрудников диппредставительства.Отмечается, что теперь россияне могут получить визу США в Варшаве (Польша).

Также в перечень, обновлённый 21 октября, вошли граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Напомним, что с 1 августа Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Сокращение сотрудников американской дипмиссии в РФ сказалось на полноценном оказании консульских услуг.

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