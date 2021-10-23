Эрдоган объявил о высылке послов десяти стран

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23 октября 2021, 19:18 Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти стран. Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Османа Кавалу.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата»,- высказал он.

В перечень вошли послы США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Отмечается, что дипломаты этих стран выступили на этой неделе с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу, после чего их вызвали в МИД Турции, где напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В феврале 2020 года стамбульская прокуратора выдала ордер на арест Османа Кавалы. Его подозревают в попытке госпереворота в Турции в июле 2016.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО в ответ на высылку российских дипломатов при альянсе.

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