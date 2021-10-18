Лавров заявил, что Россия приостановит работу постпредства при НАТО с 1 ноября

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18 октября 2021, 15:04 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО. Такие меры последовали в ответ на высылку российских дипломатов при альянсе.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», - пояснил глава МИД.

Лавров уточнил, что альянс уведомлен об ответных шагах Москвы на высылку восьми сотрудников представительства России при НАТО. По его словам, если у натовцев возникнут «какие-то экстренные дела», то они могут обращаться по этим вопросам к послу РФ в Бельгии.

Напомним, что НАТО приняла решение выслать восемь российских дипломатов и сократить позиции ещё двух в связи с подозрениями «о злонамеренных действиях России, включая убийства и шпионаж».

Позже генеральный секретарь организаци Йенс Столтенберг объяснил решение альянса.

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