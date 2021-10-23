Боевые корабли РФ и Китая провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана

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23 октября 2021, 13:01 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Боевые корабли Российской Федерации и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики с 17 по 23 октября 2021 года впервые осуществили совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

В Минобороны подчеркнули, что группировка судов, в частности, прошла через Сангарский пролив. Кроме того, военнослужащие флотов двух стран провели несколько тренировок и отработали совместное тактическое маневрирование.

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