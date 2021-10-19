Корвет и две ДЭПЛ сейчас пересекают Индийский океан в водочном направлении

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19 октября 2021, 11:41

Фото: Соцсети

Отряд кораблей и подводных лодок в составе корвета «Гремящий» и подводных лодок проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» совершают межфлотский переход на базы Тихоокеанского флота (ТОФ) и сейчас находятся южнее Шри-Ланки. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Отряд кораблей выполняет межфлотский переход из Балтики к местам постоянной дислокации на базы Тихоокеанского флота, информируют в ВВО.

Так же сообщается, что в районе острова Шри-Ланка Тихоокеанский флот принял оперативное управление вышеуказанным отрядом кораблей на переходе из зоны ответственности ЧФ, в зону ответственности ТОФ.

Отряд российских кораблей уже преодолел Балтийское, Северное моря, участок Атлантики, далее - Средиземное, Красное и Аравийское моря.

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