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В Минобороны Турции сообщили о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США

, 10:00 Источник: Anadolu

В Минобороны Турции сообщили о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США
флаг Турции, pixabay.com

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар утром в субботу, 23 октября, сообщил о начале процедуры закупки страной многофункциональных легких истребителей F-16 у Соединенных Штатов Америки.

Хулуси Акар подчеркнул, что к настоящему моменту начаты технические работы по приобретению турецкой стороной американских истребителей F-16. Министр национальной обороны заметил, что в ведомстве внимательно следят за данным процессом.

Акар также обратил внимание на то, что усиление Турции также означает усиление Североатлантического альянса.

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