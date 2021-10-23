В Минобороны Турции сообщили о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар утром в субботу, 23 октября, сообщил о начале процедуры закупки страной многофункциональных легких истребителей F-16 у Соединенных Штатов Америки.
Хулуси Акар подчеркнул, что к настоящему моменту начаты технические работы по приобретению турецкой стороной американских истребителей F-16. Министр национальной обороны заметил, что в ведомстве внимательно следят за данным процессом.
Акар также обратил внимание на то, что усиление Турции также означает усиление Североатлантического альянса.
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