Сайт Avia.pro: турецкие истребители F-16 могли наносить удары по армянским силам во время войны в Нагорном Карабахе

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28 августа 2021, 16:13 Источник: Avia.pro

Турецкий истребитель, x99 / globallookpress.com

Турецкие истребители F-16 могли наносить удары по армянским силам в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Как пишет портал Avia.pro, F-16 ВВС Турции могли быть задействованы в боевых действиях в Карабахе, несмотря на опровержение этого Анкарой и Баку. На вероятное участие самолетов в вооруженном противостоянии на территории Закавказья указывает то, что некоторое время назад Азербайджан наградил турецких пилотов «За отличие в бою», отмечается в процитированной публикации. Медали Азербайджанской Республики были вручены военнослужащим 5-й базы истребительной авиации в городе Мерзифон.

Ранее в субботу тот же самый сайт высказал версию, согласно которой НАТО может готовить плацдарм для удара по России со стороны Азовского моря.

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