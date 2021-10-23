Политолог Евгений Сатановский: «все идет к большой войне» между Западом и Россией

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23 октября 2021, 09:42 Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

«Все идет к большой войне» между Западом и Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре со СМИ отечественный политолог Евгений Сатановский.

Отвечая на вопрос журналистов о значимости высылки российских дипломатов из структур НАТО и реакции на это Москвы, Сатановский заявил, что данные шаги не имеют значения в широкой картине разворачивающегося мирового конфликта.

«Все идет к большой войне. И далеко не только европейской. Все остальное совершенно неважно», — отметил эксперт.

Он полагает, что масштабных боевых действий между РФ и Североатлантическим альянсом избежать не удастся.

Как сообщалось ранее в субботу, Евгений Сатановский высказал мнение, согласно которому Москва дала Украине семь лет на подготовку к вооруженному столкновению с Россией.

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