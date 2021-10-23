Политолог Сатановский: Москва дала Украине семь лет на подготовку к войне с Россией

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23 октября 2021, 08:04 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Москва дала Украине семь лет на подготовку к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

«То, что нам придется воевать на Украине, было видно в 2014 году», — заявил эксперт.

Согласно мнению, озвученному Сатановским, РФ в 2014-м должна была ввести свои Вооруженные силы на территорию соседней страны с целью дойти до Приднестровья и не признавать правительство в Киеве, которое образовалось после победы Евромайдана. Не сделав этого, Москва дала Украине семь лет на подготовку к войне, отметил аналитик.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Сергей Марков допустил, что российскую армию могут перебросить на Украину, если она получит План действий по членству в НАТО.

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