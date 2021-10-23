Медрегулятор США признал возможную пользу вакцины Pfizer от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет

Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США полагают, что применение вакцины от COVID-19 фирм Pfizer и BioNTech для детей может являться целесообразным в ряде случаев.
Вакцина, о которой идет речь, может применяться для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет, считают в регуляторе.
Специалисты в предварительном порядке подчеркивают, что в случае, когда коронавирусная инфекция широко распространена, преимущества использования препарата перевешивают потенциальный вред. Пока управление не выступает с официальными рекомендациями относительно использования вакцины Pfizer и BioNTech для несовершеннолетних, однако предполагается, что в будущем ее применение для детей будет одобрено.
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