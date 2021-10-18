В Евросоюзе могут разрешить применение вакцины Pfizer для детей от пяти до одиннадцати лет

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18 октября 2021, 17:28 Источник: РИА "Новости"

вакцина Pfizer, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

В понедельник, 18 октября, Европейское агентство по лекарственным средствам приступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее вакцины против COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет.

Согласно последней информации, для принятия решения европейскому регулятору понадобится несколько месяцев. После того, как EMA вынесет свой вердикт, он будет направлен в Еврокомиссию для окончательного утверждения.

Напомним, в настоящий момент вакцина против коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech одобрена в ЕС для применения с 12 лет.

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