Биолог Анча Баранова рассказала о лучших в мире вакцинах

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27 сентября 2021, 18:01 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о причинах появления волн коронавируса и возможностях борьбы с пандемией.



По словам биолога, в реальности, как таковой, «теории волн» нет, а существует сезонность заболевания, связанная с изменением погоды и влажности. Рост заболеваемости коронавирусом летом происходит из-за того, что многие люди охлаждаются под кондиционером, а им в это время необходимо солнце. Таким образом, понятие сезонности в наше время оказывается стертым, особенно в развитых странах.



«Если человек хочет сократить собственные шансы получить вирус, то он должен избегать скопления людей. А если вынужден встречаться с людьми, то лучше делать это на воздухе, потому что на воздухе гораздо меньше передача вируса»,- отметила Анча Баранова. По ее мнению, в любом случае, рано или поздно, коронавирус свои возможности исчерпает.



Профессор считает, что «Пфайзер», «Модерна» и «Спутник» - лучшие в мире вакцины, но и они имеют недостаток.



«Этот недостаток — то, что ни одна из них не дает стерилизующего иммунитета. То есть невозможно пока сделать так, чтобы вакцинированный человек не только сам не заболевал, но еще и чтоб с его носа вирус не мог куда-то «прыгнуть» и кого-то заразить»,- уточнила биолог.



Анча Баранова поделилась своим мнением и о других вакцинах.



«ЭпиВакКорона» — это вообще… Это просто что-то не совсем внятное. А на «КовиВак» я определенные надежды возлагала. Сейчас можно сказать, что эта вакцина очень хороша для «превакцинации»: вы получаете укол «КовиВаком», а уже поверх вакцинируетесь «Спутником». Это очень хорошая комбинация. Но людей, которые получили такую комбинацию, очень мало. Просто потому, что «КовиВак» появился у нас позже, чем «Спутник»,- отметила профессор.



По ее мнению, высокая заболеваемость и смертность от коронавируса в России связаны с небольшим количеством вакцинированных людей. «Спутник» она оценивает выше многих вакцин, несмотря на то, что в России данные о его эффективности весьма скудные.



«Данные, прежде всего, есть благодаря применению «Спутника» в Аргентине. В России действительно особенно не с чем сравнивать, а в Аргентине — есть. И данные были опубликованы. Можно и уровни антител сравнить: средний уровень после двух инъекций «Спутника» выше, чем после «АстраЗенеки» или «Джонсон и Джонсон»,- рассказала Баранова.





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