WSJ сообщает, что ведомства США приступили к новым расследованиям после вывода Байденом войск из Афганистана

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23 октября 2021, 07:48 Источник: The Wall Street Journal

американские солдаты покидают Кабул, Sra Taylor Crul/U.S. Air

В США ряд ведомств приступил к новым расследования относительно вывода администрацией действующего президента страны Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщили накануне вечером журналисты.

Собственные проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Минздрава, а также Агентства США по международному развитию. Кроме того, они проверят процесс вывода американского дипломатического персонала из Афганистана, закрытие в стране посольства Штатов, а также экстренную эвакуацию афганских беженцев.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что принял решение завершить операцию на территории Афганистана.

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